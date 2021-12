Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt

Im Landkreis Landsberg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen niedrig. Wie viele Personen sich aktuell in Quarantäne befinden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg ist am zweiten Weihnachtsfeiertag auf 161,1 gesunken. Am Vortag hatte er 170,2 betragen. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Es meldet für Sonntag zudem 18 Neuinfektionen.

Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 9308 Personen mit dem Virus infiziert, 8326 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 869 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 228 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Nachdem am Samstag ein weiterer Fall gemeldet wurde, erhöhte sich die Zahl der Personen, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 113.

An den Feiertagen wird weniger getestet

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist laut Robert-Koch-Institut bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

