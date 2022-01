Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt

Am Wochenende sinkt der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg. Wie viele Neuinfektionen gemeldet werden.

An den Wochenenden werden in der Regel weniger Corona-Neuinfektionen gemeldet, weil weniger getestet wird. Im Landkreis Landsberg liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen am Sonntag mit 23 deutlich niedriger als in den Tagen zuvor (314 am Freitag und 192 am Samstag). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt damit vom Rekordwert 1101,5 auf 1034,5.

Kein neuer Todesfall im Kreis Landsberg

Nach Angaben des Landratsamts haben sich im Landkreis seit Beginn der Pandemie 12.085 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 10.506 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 1461 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 667 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 118. Zuletzt war am Freitag ein Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. (lt)

