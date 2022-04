Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg fällt unter 2000

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden meldet das RKI erheblich weniger Corona-Neuinfektionen. Das drückt die Inzidenz im Landkreis Landsberg nach unten.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist von Freitag auf Samstag deutlich gefallen. Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 1849,3 nach 2042,7 am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 214 neue positive Tests gezählt, zuvor waren es innerhalb eines Tages noch 585. Insgesamt haben inzwischen 35.559 Personen im Landkreis Landsberg erwiesenermaßen eine Covid-19-Infektion durchgemacht, das sind fast 30 Prozent der Landkreisbevölkerung. Aktuell befinden sich wegen einer Covid-19-Infektion oder als Kontaktperson 3412 Personen in Quarantäne, also knapp drei Prozent der Landkreisbewohner.

Zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Das Intensivbettenregister meldet, dass Stand Freitagnachmittag im Landsberger Klinikum weiterhin zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Mit insgesamt elf Patienten ist diese aktuell voll ausgelastet. Wegen der weiterhin starken Beanspruchung der Behandlungskapazitäten verlängerte die Regierung von Oberbayern am Freitag eine Anordnung, dass bis vorerst 18. April aufschiebbare Krankenhaus-Behandlungen weiterhin ausgesetzt werden sollen. (lt)

