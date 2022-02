Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg geht wieder Richtung 2000

Erneut werden innerhalb eines Tages im Landkreis Landsberg rund 500 neue positive Corona-Tests gemeldet. Anders als im Bundestrend steigt die Inzidenz.

Während deutschlandweit die Zahl der bekannten neuen Corona-Fälle langsam sinkt, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg wieder an. Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1984,8, am Freitag war dieser mit 1843,9 angegeben worden. Innerhalb eines Tages wurden im Landkreis 485 neue positive Tests gezählt, insgesamt wurde somit bislang bei 21.107 Personen im Landkreis eine Corona-Infektion nachgewiesen. Laut dem Intensivbettenregister befinden sich zwei Personen, die an Covid 19 erkrankt sind, auf der Intensivstation des Landsberger Klinikums.

Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es derzeit keine Intensivpatienten mit Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort bei 1863,6, innerhalb eines Tages kamen dort laut RKI 303 neue positive Fälle hinzu. (lt)

