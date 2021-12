Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg fällt am Donnerstag unter 400. Es werden auch weniger Neuinfektionen vermeldet als am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) ist im Landkreis Landsberg am Donnerstag deutlich gesunken und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 359,4. Am Mittwoch hatte der Wert noch 457,8 betragen. Wie aus den Daten hervorgeht, sind 47 weitere Infektionen gemeldet worden und damit weniger als am Vortag (77). Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Landsberg 9004 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

27 Covid-Patienten im Landsberger Klinikum

Wie das Landsberger Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 1273 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, dazu kommen 434 enge Kontaktpersonen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei 111.

Im Klinikum Landsberg werden momentan 27 Covid-Patienten behandelt - laut Landratsamt drei von ihnen auf der Intensivstation. (lt)

Lesen Sie dazu auch