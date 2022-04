Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt weiterhin

Im Landkreis Landsberg geht der Corona-Inzidenzwert weiter zurück. Die Zahl der Neuinfektionen hält sich in Grenzen.

Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Am Montag ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg erneut leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner) von 1520,4, am Sonntag lag der Wert noch bei 1596,4. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI mit 149 an.

Weniger Personen in Quarantäne

Positiv auf das Virus getestet und deshalb in Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts Landsberg am Montag 2860 Personen. Als enge Kontaktpersonen befinden sich zudem 69 Personen in häuslicher Isolation. Auch diese Zahlen sind im Vergleich zum Sonntag (3024/74) leicht gesunken. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Landsberg 35.797 Personen mit dem Coronavirus infiziert, rund 32.800 gelten als genesen. (lt)

