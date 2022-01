Corona: Inzidenz sinkt am Sonntag im Landkreis Landsberg

Das RKI meldet am Sonntag keine Neuinfektionen. Warum die erhobenen Corona-Zahlen höchstwahrscheinlich nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen entsprechen.

Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Sonntag, 2. Januar, hervorgeht, ist im Landkreis Landsberg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 195 gefallen. Dieser Wert gibt die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Die Inzidenz lag am Neujahrstag bei 209,9.

Am Sonntag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei und die Zahlen höchstwahrscheinlich nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegeln.

Keine Neuinfektionen für Landkreis Landsberg gemeldet

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis Landsberg seit Pandemie-Beginn liegt bei 9541. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 seit Pandemiebeginn ist im Landkreis Landsberg unverändert bei 115. (lt)

