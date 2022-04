Landkreis Landsberg

vor 16 Min.

Corona ist im Kreis Landsberg noch nicht weg, die Masken aber fast alle

Plus Die Corona-Beschränkungen sind aufgehoben. Dementsprechend viel los ist am Wochenende in den Freizeiteinrichtungen im Kreis Landsberg. Was die Gäste zu den neuen Freiheiten sagen und was sie stört.

Von Oliver Wolff

Christina und Nils Benninghoff mit ihrer zweijährigen Tochter Amelie kommen aus dem Lechtalbad in Kaufering. Die kleine Amelie wirkt vom Familienausflug ein wenig müde. Vater Nils trägt das Mädchen auf dem Arm, es legt den Kopf auf seine Schulter. Es sei im Bad viel los gewesen, erzählt Mutter Christina. „Wir müssen Amelie langsam an die vielen Menschen gewöhnen, sie kennt ja nur das Leben mit Corona.“ Seit einer Woche gelten keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr. Das wirkt sich auf die Freizeitaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg aus. Das LT hat sich umgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen