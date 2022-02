Landkreis Landsberg

Corona-Demos: So lief die Gesprächsrunde zwischen Landrat und Bürgern

Hunderte Menschen zogen in Landsberg in den vergangenen Wochen immer montags durch die Landsberger Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Plus Landsbergs Landrat lädt zu einer großen Gesprächsrunde. Spaziergänger erklären, warum sie auf die Straße gehen. Eine Frau möchte am Montagabend nicht mehr aus dem Haus.

Von Dominik Stenzel

In den vergangenen Wochen kam es immer montagabends in der Landsberger Innenstadt zu sogenannten „Corona-Spaziergängen“ und angemeldeten Gegendemonstrationen. Wegen der vom Landratsamt erlassenen Allgemeinverfügungen geriet die Behörde zuletzt in die Kritik. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) setzt deswegen auf das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und lud am Donnerstag zu einer großen Online-Gesprächsrunde. Mehr als 50 Personen nahmen teil, der Austausch dauerte zweieinhalb Stunden: Es ging um eine mögliche Impfpflicht und den Einfluss rechter Gruppierungen auf die "Spaziergänge". Eine Landsbergerin schilderte eindringlich, weshalb sie sich wegen der Montagsdemos in ihrer eigenen Stadt nicht mehr wohl fühlt.

