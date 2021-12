Corona: Mehr als 70 Neuinfektionen im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg sind am Samstag weniger neue Corona-Fälle als an den vorangegangenen beiden Tagen zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt etwas.

Das Robert-Koch-Instituts ( RKI) vermeldet am Samstag für den Landkreis Landsberg 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - und damit weniger als noch am Freitag (175) sowie am Donnerstag (102). Seit Beginn der Pandemie sind den Daten zufolge damit 8128 Menschen positiv getestet worden.

Aktuell befinden sich laut Landsberger Landratsamt 1470 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen 594 Kontaktpersonen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht im Landkreis Landsberg zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) sinkt auf 556,9. Am Freitag hatte der Wert noch 571,0 betragen. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind bislang 104 Personen im Landkreis gestorben. (lt)

