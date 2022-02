Corona: RKI meldet 137 Neuinfektionen im Kreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg werden am Montag 137 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 137 Corona-Neuinfektionen für den Landkreis Landsberg. Wie aus den aktuellen Daten außerdem hervorgeht, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) leicht von 1.870,8 (Sonntag) auf 1.886,5 an. Am Sonntag wurden 128 neue Fälle bekannt. Dabei ist zu bedenken, dass am Wochenende generell weniger getestet wird.

Seit Beginn der Pandemie wurden 16.495 Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben des Landsberger Landratsamts befinden sich aktuell 2600 Infizierte in Isolation, hinzu kommen 346 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. (lt)

