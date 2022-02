Corona: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Landsberg steigt leicht an

Im Landkreis Landsberg liegt die Corona-Inzidenz nur noch knapp unter 2000. Am Sonntag werden 100 neue positive Tests gemeldet.

Einen weiteren leichten Anstieg bei der Corona-Inzidenz für den Landkreis Landsberg vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag. So liegt der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen, gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, angibt, bei 1998,9. Am Samstag war dieser Wert bei 1984,8 gelegen.

Weitere 100 neue positive Corona-Tests gibt das RKI am Sonntag für den Kreis Landsberg bekannt. An den beiden vorherigen Tagen waren jeweils rund 500 Neuinfektionen registriert worden. Damit haben sich 21.207 Menschen seit Pandemiebeginn mit dem Virus infiziert. Im Klinikum Landsberg werden zwei Personen, die an Covid 19 erkrankt sind, auf der Intensivstation behandelt. (lt)

Lesen Sie dazu auch