Landkreis Landsberg

vor 3 Min.

Corona: Über 500 neue Infektionen im Landkreis Landsberg

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Das sind die aktuellen Zahlen für den Kreis Landsberg.

Am Freitag meldet das RKI für den Landkreis Landsberg 528 neue Infektionen mit dem Coronavirus. So viele Menschen sind derzeit positiv getestet und in Quarantäne.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag, 4. März, für den Landkreis Landsberg 528 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg liegt derzeit bei 1770,8 (Vortag: 1547,7). Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seit Pandemiebeginn liegt im Landkreis unverändert bei 122. Corona-Rekord im Landkreis Landsberg: So ist die Lage im Klinikum Laut Landratsamt sind derzeit 2848 Personen aus dem Landkreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne. Hinzu kommen 115 enge Kontaktpersonen, auch sie sind in Quarantäne. Derzeit werden 20 Corona-Patienten im Landsberger Klinikums behandelt, alle von ihnen auf der Allgemeinstation. Aktuell gelten 21.625 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Landsberg als genesen. (lt) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Die ersten Novavax-Impfdosen sind da – wer bekommt sie?

Landsberg Das Klinikum Landsberg muss weiterhin Operationen verschieben

Themen folgen