Corona: Weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Das RKI vermeldet im Landkreis Landsberg einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Inzidenz sinkt unter 500.

Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Montagmorgen hervorgeht, ist im Landkreis Landsberg ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Nach Angaben des Landsberger Landratsamts handelt es sich dabei um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Todesopfer seit Beginn der Pandemie erhöht sich somit auf 105.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) sinkt laut RKI unterdessen von 503,2 am Sonntag auf 489,2 am Montag. Allerdings sind 71 neue Corona-Infektionen hinzugekommen - deutlich mehr als noch am Vortag (26). Laut Landratsamts befinden sich momentan 1517 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen 392 Kontaktpersonen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Landsberg insgesamt 8225 Corona-Fälle zu verzeichnen.

Fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Im Landsberger Klinikum werden momentan 34 Covid-19-Patientinnen und-Patienten behandelt. Fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation.

