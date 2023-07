Das Auslandsgeschäft bleibt für Firmen wichtig

Die Industriebetriebe im Kreis Landsberg machen ein Drittel ihres Umsatzes im Ausland. Die IHK spricht von schwierigen Bedingungen.

Für viele Industriebetriebe im Landkreis Landsberg bleibt der internationale Austausch von Waren auch in Krisenzeiten ein wichtiger Eckpfeiler ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Die Exportquote, der im Landkreis ansässigen Industriebetriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern lag 2022 bei 37,2 Prozent, teilt die IHK für München und Oberbayern mit. Sie nahm damit gegenüber 2021 leicht um 0,1 Prozent ab.

Die Exportquote gibt dabei den Anteil der Auslandsumsätze am Gesamtumsatz an. Insgesamt erzielten die 73 statistisch erfassten Industriebetriebe Auslandsumsätze in Höhe von 1,26 Milliarden Euro. Wichtigste Auslandsmärkte für Produkte „Made in Bavaria“ waren erneut die USA, China und Österreich. Insgesamt blieben die EU-Länder mit einem Anteil von rund 52 Prozent die wichtigste Zielregion, gefolgt von Asien, wohin rund ein Fünftel der bayerischen Ausfuhren gingen. Exportschlager der bayerischen Wirtschaft waren auch 2022 Fahrzeuge, Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse.

IHK fordert eine gesicherte und bezahlbare Energieversorgung

„Produkte aus dem Landkreis bleiben weltweit begehrt. Auch in Krisenzeiten ist das Exportgeschäft für viele Industriebetriebe bei uns eine zentrale Stütze. Die weltpolitische Lage und vielerorts schwierige Rahmenbedingungen für den freien Handel machen sich jedoch auch im Auslandsgeschäft immer mehr bemerkbar“, sagt Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. Umso mehr seien international wettbewerbsfähige Standortbedingungen wichtig. „An erster Stelle muss eine gesicherte und bezahlbare Energieversorgung stehen und wir müssen alle Register ziehen, um den Arbeitskräftemangel besser in den Griff zu bekommen“, so Häckl.

Mit Blick auf die immer weiter zunehmenden bürokratischen und regulatorischen Vorschriften aus Berlin und Brüssel fordert der Vorsitzende, dass endlich die verabschiedete „One in, one out“-Bürokratie-Bremse strikt eingehalten werde. Häckl weist auch auf den Exportpreis Bayern 2023 hin, um den sich Unternehmen bis zum 31. Juli bewerben können. Der Wettbewerb findet zum 16. Mal statt und richtet sich an Betriebe mit bis zu 100 Mitarbeitern. Die Preisverleihung findet am 22. November in München statt. (AZ)

