Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Das bedeutet die Polizei-Reform für den Landkreis Landsberg

Plus Wie reagieren die Polizeichefs auf die Veränderungen im Landkreis Landsberg? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Von Gerald Modlinger, Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Polizei im Landkreis Landsberg wird teilweise neu organisiert. Acht Gemeinden, die bislang zum Zuständigkeitsbereich der Landsberger Inspektion gehört haben, werden ab 1. Januar dem Dienstbereich der Dießener Polizei zugeschlagen. Unsere Redaktion hat mit den beiden Inspektionsleitern Thomas Rauscher ( Landsberg) und Alfred Ziegler ( Dießen) über die Veränderungen gesprochen.

Die Veränderungen folgen dem Personalkonzept 2025 des Innenministeriums, erklärt Alfred Ziegler, das eine bayernweite jährliche Personalmehrung um 500 Stellen beinhalte. Davon profitiere auch die Dießener Inspektion mit zusätzlichen Beamten. Die Zahl der Beamten wachse jedoch nicht in dem Maße wie das Dienstgebiet. Allerdings, gibt Ziegler zu bedenken, „kaufen wir uns keine Hotspots der Kriminalität ein, sondern Gemeinden, in denen die Welt noch in Ordnung ist“. Weil es sich um von Landsberg relativ weit entfernte Orte handle, werde aber die Landsberger Inspektion deutlich entlastet. Erweitert werden muss das Dienstgebäude in der Dießener Hofmark jedoch nicht, erklärt Ziegler. Der Platz in dem historischen Anwesen, in dem bis 1803 der Klosterrichter amtierte, reiche aus.

