Landkreis Landsberg

11:57 Uhr

Das gibt es in Scherdis weihnachtlicher Erlebniswelt in Hofstetten

Plus Menschen nehmen weite Anfahrtswege auf sich, um die weihnachtliche Erlebniswelt der Gärtnerei Scherdi in Hofstetten zu entdecken.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

„Das erste Gewächshaus ist schon leer“, sagt Kurt Scherdi beim Rundgang durch die Gärtnerei Scherdi in Hofstetten: Hunderte von Weihnachtssternen aus der eigenen Produktion, die darin standen, haben neue Besitzer gefunden, die oft weite Anfahrtswege, so von Fürstenfeldbruck oder Schongau in Kauf nehmen, um bei Scherdi „Weihnachtsluft“ zu schnuppern. Zum Glück ist die nächste Halle noch gut mit Weihnachtssternen gefüllt und ob der Raumgröße und der schieren Masse an Pflanzen badet der Blick regelrecht in Rot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen