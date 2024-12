Das kommt an Weihnachten in Lechrain-Partnergemeinden auf den Tisch

An den kommenden Feiertagen tischen die Menschen in Deutschland am liebsten Kartoffelsalat mit Würstchen auf. Aber auch Ente, Gans oder Raclette sind beliebt. Mit einem Blick weg vom heimischen Tisch in andere Länder sieht die Sache zumindest teilweise schon anders aus, wenn es um die beliebtesten und traditionellen Gerichte an Weihnachten geht. Etwa in den Partnerstädten und Gemeinden der Lechrain-Kommunen.

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Island Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis