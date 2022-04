Landkreis Landsberg

vor 2 Min.

Das Osterfeuer hat im Kreis Landsberg eine lange Tradition

In Weil findet wieder ein Osterfeuer statt. Die Landjugend errichtet den Holzstoß am Karsamstag.

Plus Vor allem in den Gemeinden im nördlichen Landkreis Landsberg brennen am Ostersamstag nach Einbruch der Dunkelheit die sogenannten Judasfeuer. Nach der Corona-Pause finden sie heuer wieder statt.

Von Hertha Grabmaier

Feuersäulen, die in der Osternacht weithin sichtbar über dem flachen Land des Lechrains in den Vollmondhimmel ragen, stehen nicht für akute Bedrohung, sondern auch für ein wohliges Heimatgefühl, das sich nach zweijähriger Pause wieder einstellen darf. Nämlich dann, wenn es sich um ein Osterfeuer – auch Judas- oder Jaudasfeuer genannt – handelt. Nach der Corona-Pause sollen diesmal wieder welche stattfinden.

