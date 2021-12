Landkreis Landsberg

11:04 Uhr

Das Projekt NeNa LaWei hilft zugewanderten Frauen im Kreis Landsberg

Alipta stammt aus Indien und kam 2016 nach Deutschland. Mittlerweile lebt sie in Igling. In der Hand hält sie eine selbst gemachte Kerze, die sie unter anderem auf dem Christkindlmarkt verkauft hat.

Plus Ein Projekt bringt zugewanderte Frauen mit Frauen aus dem Landkreis zusammen und stärkt damit die Solidarität. Wie sich die Teilnehmerinnen gegenseitig helfen.

Von Dagmar Kübler

„Als ich im Jahr 2001 nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein einziges Wort sprechen oder verstehen. Ich war komplett auf andere Menschen angewiesen. Mein Mann, der gebrochenes Deutsch sprach, begleitete mich zum Beispiel zu Arztbesuchen und übersetzte für mich. Wenn ich allein bei Ämtern oder auch nur beim Einkaufen war, stieß ich schnell an meine Grenzen.“ Mit diesen Worten erinnert sich die 48-jährige Suzi, geboren im Libanon, an die ersten Monate in Deutschland. Suzi lebt heute in Landsberg und nimmt am Projekt NeNa LaWei (Neue Nachbarinnen Landsberg Weilheim) der Diakonie Herzogsägmühle teil. Das 2020 gestartete Freizeit- und Kulturprojekt für Frauen ab 16 Jahren hat das Ziel, Einheimische und Zugewanderte zusammenzubringen.

