Das Projekt „Vogelfreundlicher Garten“ wird fortgesetzt

Das Projekt „Vogelfreundlicher Garten“ ist eine gemeinsame Aktion von Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und Bayerischem Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt. Ausgezeichnet werden vogelfreundlich und strukturreich gestaltete Gärten in ganz Bayern. So auch im Landkreis Landsberg: Von April 2022 bis Oktober 2024 waren ehrenamtliche Gartenjury-Mitglieder in Zweier-Teams unterwegs und haben bereits 136 Gärten als vogelfreundlich ausgezeichnet. Die Gartenbesuche werden fortgesetzt und wer sich dafür interessiert, kann sich ab sofort bewerben.

Ein vogelfreundlicher Garten ist unter anderem reich an Insekten und Sämereien, bietet Schutz, Bade- und Nistmöglichkeiten, hat ungestörte Ecken und unterschiedliche Lebensbereiche wie blühende Wiesen, Wasserstellen und Totholzhaufen. Auf Gifteinsatz und andere schädliche Praktiken wie Laubbläser und Mähroboter wird verzichtet. Mit Efeu, mit Blüten und Früchten, offenem Kompost oder Disteln und Brennnesseln lässt es sich zusätzlich „punkten“.

Als kleine Anerkennung für die erfolgreiche Teilnahme wird den Gartenbesitzern eine dekorative Plakette für den Gartenzaun übergeben. „Mit der Plakette wollen wir ein Umdenken in Gang setzen und die Akzeptanz für etwas mehr Wildnis vor der eigenen Haustür erhöhen, und sie soll weitere Gärtnerinnen und Gärtner anregen, ihre Gärten in vogelfreundliche Naturparadiese zu verwandeln“, heißt es in einer Pressemeldung der LBV Kreisgruppe. In den vergangenen drei Jahren waren Engagement und Begeisterung der Gartenbesitzer wie auch der Gartenjury-Mitglieder riesig. „Umso mehr freut uns, dass das Projekt um drei weitere Jahre verlängert wurde.“ Ab April werden die Gartenbesuche fortgesetzt. (AZ)

Wer seinen Garten als vogelfreundlich auszeichnen lassen will, kann auf www.vogelfreundlichergarten.de anmelden.