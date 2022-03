Das sagen Landrat und Co. zum Thema der Kreiskulturtage 2022

Was der Landrat Thomas Eichinger und weitere Teilnehmende aus dem Landkreis mit dem Motto "Sehnsucht" der kommenden Kreiskulturtage verbinden.

Die langen Pandemiemonate mit reduzierten sozialen Kontakten und sehr wenig Kunst und Kultur haben in vielen Menschen mehr Sehnsüchte geweckt als in normalen Zeiten. Die kommenden Kreiskulturtage (14. Mai bis 4. Juni) im Landkreis Landsberg greifen dieses Thema ganz bewusst auf. Von Mitte Mai bis Anfang Juni werden sich gut drei Wochen lang Künstler und Künstlerinnen ganz unterschiedlicher Genres mit dem Motto auseinandersetzen. Die Organisatoren haben sich umgehört, was Menschen aus dem Landkreis mit dem Begriff Sehnsucht verbinden.

Motto der Kreiskulturtage: Daran denkt Landrat Thomas Eichinger

Für Landrat und Theaterfreund Thomas Eichinger (CSU) ist Sehnsucht „ein zweischneidiges Gefühl, da ich mich eigentlich bemühe, meine Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu finden und die Sehnsucht die Zufriedenheit ja andernorts sucht. Zudem kann die Sehnsucht, je stärker sie ist, auch ein sehr schmerzhaftes Gefühl sein. Trotzdem gehört sie zu den sehr lebendigen Erfahrungen des Menschseins und kann uns helfen, unsere Energien auf ein Ziel zu fokussieren.“ Sehnsüchte sind laut Eichinger reale Gefühle, „die unsere bis dahin unbewussten Wünsche und Bedürfnisse offenlegen. Daher können sie auch sehr starke Antreiber sein, die uns helfen, Ziele zu erreichen. Insofern lohnt es sich, immer wieder, Sehnsüchten nachzugehen.“ Als inneres Sehnsuchtsziel sieht Eichinger die Unbeschwertheit und Leichtigkeit der Jugend.

Für die künstlerische Leiterin der Kreiskulturtage, Annunciata Foresti, kann Sehnsucht ein Gefühlszustand, ein Mensch, ein Ort oder eine Situation sein, der „ich nah sein möchte“. Für Foresti ist Sehnsucht etwas sehr Individuelles. „Ich verbinde Sehnsucht mit einem existenziellen Bedürfnis, wie Hunger oder Durst. Dabei gehören Romantik und Sehnsucht für mich immer zusammen, etwas, was uns sicherlich antreibt und erfüllt. Sehnsucht ist für mich etwas Schönes, ist Vertrauen, Glauben und Hoffnung.“ Nach den Pandemiejahren hat Foresti die Sehnsucht, ohne Maske eine Kulturveranstaltung besuchen zu können, oder wieder die Nähe von Freundschaften zu spüren.

Nach Corona hat er Sehnsucht nach Unbeschwertheit

Stefan Ehle vom Landsberger Kreisjugendring verbindet mit dem Thema Sehnsucht, Aktionen oder Menschen, die einem gut tun beziehungsweise die man gerne macht. „Meist kommt Sehnsucht auf, wenn man etwas schon zu lange nicht getan hat. Grundsätzlich ist Sehnsucht für mich ein eher positives Gefühl, manchmal kann die Sehnsucht aber auch schmerzen.“ Sehnsucht treibe einen immer wieder an, um gesteckte Ziele zu erreichen, oder einfach Dinge zu tun, die einem guttun. „Auf der anderen Seite wird die Sehnsucht immer wieder durch Gesetze oder Regelungen ausgebremst.“ Nach Corona hat er Sehnsucht nach Unbeschwertheit, danach, „endlich wieder alle Dinge tun zu können, auf die man Lust hat“.

Für Medienkünstlerin Manuela Hartel ist Sehnsucht „eine innere Verfasstheit, die eher als Idee schön ist, denn als Zustand. In der Sehnsucht steckt ihrer Meinung nach die „Melancholie, die zwar künstlerisch interessant ist, für mich aber weniger Antrieb als Unzufriedenheit bedeutet“. Nach der Pandemie hat sie Sehnsucht nach einer Wiederbelebung der Kunst- und Kulturszene. Der in Landsberg lebende Fotokünstler Peter Wilson verbindet mit Sehnsucht die Erneuerung aller Dinge, wenn Sünde, Zerbrochenheit, Ausbeutung und Tod nicht mehr sind. „Unsere größte Sehnsucht ist das Leben, denn unserer Schöpfer hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Nach den Corona-Jahren wünscht Wilson sich, dass sich die Menschen wieder ohne Einschränkungen treffen können. (lt)

