Das sind die schönsten Faschingskostüme 2024 im Landkreis Landsberg

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, auch das Voting um das schönste Faschingskostüm im Landkreis Landsberg. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner.

Der Fasching ist vorbei und Kostüme und Masken verschwinden wieder in den Schränken und auf dem Dachboden. Doch bevor sich die Gedanken bereits auf die Osterzeit richten, muss noch das schönste Kostüm vom Fasching im Landkreis Landsberg gekürt werden. Insgesamt haben 1176 Leserinnen und Leser an unserem Voting teilgenommen und zwischen zwölf Einzel- und Gruppenkostümen abgestimmt. Die Gewinner hatten es 2023 bereits auf Platz Zwei geschafft.

Landsberger verkleidet sich als mystischer Elf

Ronja Kotter, Yasemin Griesbeck und Nicole Sitter kamen im vergangenen Jahr als Ahoj-Brausepulver auf den Lumpigen Donnerstag nach Landsberg. Damit konnten sie damals die Jury für Platz zwei überzeugen. Heuer war die Gruppe als wilde Affen-Gang auf dem Umzug dabei. Dafür hatten sich die drei bunte Jogginganzüge übergeworfen und Affenmasken übergestülpt. Inspiriert wurden die Freundinnen von Peter Fox und seinem Album Stadtaffe. In den dazugehörigen Musikvideos sind mehrmals ähnliche Masken zu sehen. Die Kostüme haben mit 560 Stimmen fast 50 Prozent aller Teilnehmer überzeugt.

Der Landsberger Saša Panov verkleidet sich gerne, schreibt er. Mit seinem Fantasy-Elf schaffte er es auf Platz zwei. Foto: Manuela Milbrod

Auf Platz zwei schaffte es diesmal der Landsberger Saša Panov. Er verkleidete sich als mystischer Elf. Nachdem ihn einige wegen des Kostüms, dem Make-up und den Haaren angesprochen hatten, hatte er ein Bild eingeschickt. Einen speziellen Charakter stellt Panov nicht dar. "Ich war ein Mix aus Eigenkreation-Fantasy Elf und Frozen-Krieger." Die Perücke für sein Kostüm hat der Landsberger in mehreren Stunden Arbeit selbst gestaltet und geflochten. An das Kostüm habe er nur Federn drangenäht und an manchen Stellen mit der Schere Abschnitte gemacht. "Ich verkleide mich gerne, in andere Rollen zu schlüpfen, ist sehr aufregend." 361 Stimmen bekam der Landsberger für sein mystisches Bild.

Auf Platz drei: Aus Alt mach Neu(es Faschingskostüm)

Auf Platz drei: Sieglinde Bergmann als Kartoffelsack - Sorte "Sieglinde". Foto: Susanna Bergmann

Und knapp auf Platz drei mit 84 Stimmen - acht Stimmen vor dem vierten Platz - schaffte es die 86-jährige Sieglinde Bergmann aus Eresing. Sie hatte sich als Kartoffelsack verkleidet, wieso, erklärte Schwiegertochter Susanne Bergmann: "Sieglinde liebt Kartoffeln und ganz besonders die Sorte "Sieglinde". Deshalb hat sie sich dieses Faschingskostüm aus einem alten Kartoffelsack aus dem Laden ihres Vaters selbst genäht und mit einem kuscheligen Baumwollstoff gefüttert."

Die drei ersten Plätze bekommen von der Bäckerei und Konditorei Manhart jeweils einen Zehn-Euro-Gutschein. Die Redaktion des Landsberger Tagblatts dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!

