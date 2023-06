Das Stadtradeln im Landkreis Landsberg hat begonnen

Zum Auftakt der Aktion führt eine Sternfahrt nach Türkenfeld. Dort stehen Klimaschutz und Energiewende im Fokus.

Die Aktion Stadtradeln im Landkreis Landsberg ist mit der traditionellen Auftaktfahrt eingeläutet worden. Viele Radbegeisterte aus dem Landkreis fuhren mit dem Fahrrad entweder allein, mit der Familie oder im Team mehrere Kilometer zu einem gemeinsamen Ziel: Zum Tag der offenen Tür der neu gegründeten Klima3-Energieagentur in Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck. Der Tag der offenen Tür lockte laut Pressemeldung des Landratsamts zahlreiche Radfahrende in die Dorfmitte. Auch viele Einheimische, Politiker und kommunale Akteure aus den drei Landkreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg machten sich in Vorträgen und an Infoständen über aktuelle Trends und Fakten zu Klimaschutz und Energiewende schlau.

Eine Aktion beschäftigt sich mit torffrei gärtnern

Gemeinsam mit den Klimaschutzstellen der Landratsämter Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg, dem ADFC und einigen weiteren Akteuren wurde der Türkenfelder Dorfplatz zum Klimaschutz-Aktionsplatz: Aus den drei Landkreisen waren Gruppen von Radlern anlässlich der Sternfahrt zum Stadtradeln angereist. Die Schrauber der Rad-Werkstatt Planegg hatten gut zu tun, um defekte Räder wieder fit zu machen. Neben verschiedenen Beratungsangeboten von der Verbraucherzentrale und den Energievereinen lieferten ein „Smoothie-Bike“ der Sonnensegler-Energiegenossenschaft und das Vitamin-Bike der AOK die nötige geistige und körperliche Energie. Auch andere kreative und handfeste Aktionen wie über das torffreie Gärtnern oder die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung fanden Zuspruch durch die gut 300 Besucher.

Zum Auftakt der Aktion Stadtradeln im Landkreis Landsberg ging zu einem Tag der offenen Tür der Klima-Energieagentur in Türkenfeld. Foto: Julian Leitenstorfer

Großer Andrang herrschte laut Pressemitteilung bei den verschiedenen Fachvorträgen. „Die Themen Heizungstausch und kommunale Wärmeplanung waren heute besonders gefragt“, stellte Klima³- Geschäftsführer Andreas Weigand fest. Die vielen Fragen bei den Vorträgen, der Erfahrungsaustausch und die Fachsimpelei mit Experten an den Infoständen zeige, dass die Sanierungsthemen die Menschen umtreiben und die Angebote einen Nerv treffen. Zusammen begrüßten Landrat Thomas Eichinger (Landkreis Landsberg), Landrat Thomas Kamarsin (Landkreis Fürstenfeldbruck) und Landrat Stefan Frey (Landkreis Starnberg) die Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür in Türkenfeld und berichteten über die Entstehung und Ziele der neu gegründeten Klima3-Energieagentur. Sie verstehe sich als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen und Unternehmen in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg am Lech. Die Agentur berät in allen Fragen rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz.

Geradelt wird im Landkreis Landsberg am Lech noch bis einschließlich 8. Juli. Registrieren können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg und so fleißig CO 2 -freie Kilometer sammeln. (AZ)

Lesen Sie dazu auch