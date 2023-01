Das Wetter im Landkreis Landsberg sorgt 2022 für einen neuen Rekord

Plus Die Wetterbilanz 2022 weist für Landsberg einige bemerkenswerte Tendenzen auf. Es wird zwar immer wärmer, aber längere Hitze- und Dürreperioden bleiben bislang aus.

2022 war im Landkreis Landsberg das wärmste der vergangenen zwei Jahrzehnte. Nachdem die mittlere Jahrestemperatur 2018 mit 9,9 Grad noch ganz knapp einstellig geblieben war, hat die Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft in Landsberg für das vergangene Jahr eine mittlere Temperatur von 10,1 Grad Celsius ermittelt. Die Klimaerwärmung verstetigt sich, wie die Daten der vergangenen Jahre zeigen.