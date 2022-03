Datenpanne im Landratsamt: Bürger bekommen falsche Quarantäne-Bescheide

Das Landratsamt verschickt die Quarantäne-Bescheide von verschiedenen Adressaten in jeweils einem Kuvert. Wie es dazu kommen konnte.

Derzeit werden täglich bis zu 1000 Quarantäne-Bescheide durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt verschickt, die jeweils aus zwei Blättern bestehen. Wie die Behörde nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurden am Montag durch einen Defekt an einer Kuvertiermaschine zwei zusammengehörende Blätter getrennt und in den darauffolgenden Kuverts jeweils die Blätter von verschiedenen Adressaten zusammen versendet.

Das Landratsamt bedauere diese technische Panne außerordentlich. "Alle Betroffenen werden zeitnah informiert über den Datenschutzverstoß", heißt es in der Pressemitteilung.

Betroffener wendet sich an unsere Redaktion

Ein Betroffener aus Eching hatte sich bereits an unsere Redaktion gewandt. Die zweite Seite seines Quarantäne-Bescheids habe demnach zu dem Bescheid an ein junges Mädchen aus Schondorf gehört. (lt)