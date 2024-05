Dauerregen: Wie steht es um die Pegel im Landkreis Landsberg?

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen. Das Wasserwirtschaftsamt überwacht die Pegelstände der Gewässer im Kreis Landsberg.

Angesichts des Dauerregens hat der Deutsche Wetterdienst für nahezu ganz Bayern - und auch für den Landkreis Landsberg - eine Warnung ausgesprochen. Demnach herrscht eine "Gefahr für Leib und Leben" durch Überflutungen von Straßen und Gebäuden in der Nähe von Gewässern. Das Wasserwirtschaftsamt in Weilheim hat die Pegelstände der Flüsse im Blick.

Laut Karlheinz Daamen, Leiter des Hochwassernachrichtendiensts am Wasserwirtschaftsamt, ist die aktuelle Prognose, dass der Pegel des Lechs im Kreis Landsberg durch den Forggensee "nicht so schnell steigen" werde. Allerdings behalte man die Entwicklung ständig im Auge. Der Ammersee könnte nach derzeitigem Stand in der kommenden Woche "in die Nähe der Meldestufe kommen". Den Windachspeicher bezeichnet Daamen als "aufnahmefähig". Da die Böden aufgrund der Niederschläge in den vergangenen Wochen vorgesättigt seien, kann seinen Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere kleinere Bäche übertreten. Daamen rät dazu, die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes zu beachten.

Auf dem Fußweg am Lech haben sich große Pfützen gebildet. Foto: Christian Rudnik

Flohmarkt in Landsberg wird abgesagt

Das Landsberger Landratsamt habe angesichts der Wetterprognose für das Wochenende Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Regierung von Oberbayern aufgenommen, sagt Sprecherin Anna Diem. Dabei habe man sich zu den Alarmierungswegen rückversichert, die Situation werde nun genau beobachtet.

Wegen des regnerischen Wetters stehen am Wochenende auch Veranstaltungen im Landkreis Landsberg auf der Kippe. In einer Pressemitteilung informiert die Stadt darüber, dass wegen der schlechten Vorhersage der für Samstag, 1. Juni, geplante Lechstadt-Flohmarkt auf der Waitzinger Wiese abgesagt werden muss. Der nächste Lechstadt-Flohmarkt findet somit am Samstag, 3. August, statt. (AZ)

