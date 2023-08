Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Dem Handwerk im Kreis Landsberg fehlen weiter Auszubildende

Plus Vor dem Ausbildungsstart ist die Gefühlslage bei den Betrieben unterschiedlich. Insbesondere Friseure haben zu kämpfen. Doch es gibt auch Berufe, die im Trend liegen.

Von Dominik Stenzel

Viele junge Menschen beginnen im Landkreis Landsberg am 1. September ihre Ausbildung. Doch ein Trend wird auch in diesem Jahr nicht gebrochen: Gerade Handwerksbetrieben fällt es nach wie vor schwer, ihre Lehrstellen zu besetzen. Unsere Redaktion hat sich bei Firmeninhabern in der Region umgehört und dabei fällt auf: In den einzelnen Berufen ist die Gefühlslage durchaus unterschiedlich.

175 junge Menschen starten im Landkreis Landsberg nach Angaben der Handwerkskammer mit einer Handwerksausbildung in das am Freitag, 1. September, beginnende Lehrjahr. Im Jahr 2022 wurden von der Handwerkskammer für München und Oberbayern zum gleichen Zeitpunkt 184 neue Ausbildungsverträge registriert. Die meisten Ausbildungsverträge im Handwerk wurden im Landkreis Landsberg dieses Jahr bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Schreiner und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik geschlossen. Landsbergs Kreishandwerksmeister Markus Wasserle verweist darauf, dass Lehrverträge auch noch nach dem Start des offiziellen Ausbildungsjahrs unterschrieben werden können.

