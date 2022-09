Depressionen nehmen zu: Mit den Krisen kommen die Ängste

Plus Während Corona nehmen die Fälle von Depressionen zu. Bei der Caritas Landsberg suchen mehr Menschen Hilfe. Eine Frau spricht über ihre Erkrankung.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Caritas Landsberg personell aufgestockt, um die Vielzahl der Hilfegesuche aufzufangen, aber auch Krisendienste zu übernehmen. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Situation noch einmal verschärft. Vor allem Jüngere und Männer kommen vermehrt, Angststörungen und Depressionen haben zugenommen. Eine Betroffene berichtete unserer Redaktion von ihrem Schicksal.