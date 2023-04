Der 1. Mai bietet im Kreis Landsberg nicht nur Maibaumaufstellen

Das Maibaumaufstellen hat im Landkreis Landsberg Tradition. Doch wie steht es um andere Bräuche? Eine Spurensuche.

Klar, am 1. Mai wird der Maibaum aufgestellt. Doch Anfang Mai ist in Bezug auf Brauchtum noch viel mehr geboten. Unsere Redaktion hat sich im Landkreis Landsberg umgehört, wie es um andere Traditionen steht: vom Tanz in den Mai: über die Maibowle und den Maibock bis hin Maibäumchen.

Woher kommt eigentlich der Brauch, in den Mai hineinzutanzen? Magnus Kaindl, Kreisheimatpfleger für Volksmusik im Landkreis Landsberg sagt: In Dießen gibt es den Tanz in den Mai, organisiert vom Heimat- und Trachtenverein, in seiner heutigen Form seit 1984. Damals hätten seine Eltern Josef und Helene Kaindl und sein Onkel Peter Kaindl die Idee dazu gehabt. "Bis dahin konzentrierten sich Trachtenvereine in der Region ja eher auf Tänze wie das Schuhplatteln und weniger auf Volkstanz", weiß der Kreisheimatpfleger. In Dießen habe man sich mit der Einführung des Tanzes in den Mai und auch des Herbsttanzes breiter aufstellen wollen.

Bis heute erfreut sich der Tanz in den Mai in Dießen großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr etwa hätten rund 160 Paare im Traidtcasten das Tanzbein geschwungen. Los geht das Tanzvergnügen in Dießen heuer am 30. April um 19 Uhr. Wer dabei sein will, kann sich bei Familie Kaindl unter Telefon 08807/5499 anmelden. Auch in Schwabhausen wird in den Mai getanzt. Der Verein Vivat lädt am Sonntag, 30. April, zur Tanzveranstaltung für jeden, der Spaß am Volkstanz hat, in den Bürgersaal ein. Ab 19.30 Uhr spielen dann die Schöffeldinger Musikanten zum Tanz auf.

Trotz Kälte gerade noch rechtzeitig, um eine Maibowle anzusetzen, kann man an vielen Stellen im Wald den Waldmeister finden. Einen Tag trocknen lassen, dann ist die Pflanze bereit, dem Getränk die besondere Note zu verleihen. Foto: Karl-Heinz Stumbaum

Auf den Beginn warmer Tage lässt sich traditionell mit einer Maibowle anstoßen. Das Getränk besteht klassisch aus einem Mix aus Weißwein, Sekt und Waldmeister. Waldmeister, auch Maikraut genannt, sprießt zurzeit auch in der Region. Stephanie Schmeier aus Weil bietet im Landkreis Kräuterwanderungen an. Wer selbst auf die Suche nach der Zutat gehen möchte, werde an Waldrändern und an Stellen mit feuchter Erde fündig. "Man kann Waldmeister auch selbst anpflanzen. In Gärtnereien oder Baumärkten wird das Saatgut häufig verkauft."

Die Kräuter-Expertin rät zur Vorsicht

Die Kräuter-Expertin rät bei der Verwendung von frischem Waldmeister allerdings zur Vorsicht. Denn die Pflanze enthält den Wirkstoff Cumarin, der unter anderem bei einer zu hohen Verzehrmenge Bauchschmerzen und Übelkeit verursachen kann. Wichtig bei der Zubereitung der Bowle ist auch, dass der Waldmeister noch nicht blüht. Wer das Risiko ganz umgehen möchte oder kurzfristig keine Zeit und Muße hat, die Kräuter selbst zu sammeln, findet in Supermärkten als Alternative Waldmeister-Sirup. Hier ein Rezept.

Zutaten:

500ml Sekt (trocken)

1L Weißwein (trocken oder halbtrocken)

2 EL Zucker oder Zuckeralternative (Agavendicksaft,...)

fünf bis zehn angetrocknete Stängel Waldmeister

(alternativ Sirup, dann aber auf Zucker verzichten)

(alternativ Sirup, dann aber auf Zucker verzichten) Limettenscheiben

Der Wein wird mit dem Waldmeister parfümiert. Dafür wird der Zucker im Wein aufgelöst und das Kraut für 30 bis 45 Minuten in dem Sud ziehen gelassen. Die Stielenden sollten dabei nicht in die Flüssigkeit kommen. Tipp: Den Waldmeister dafür kopfüber an einem Kochlöffel binden und über die Schüssel hängen. Anschließend den Wein im Kühlschrank abkühlen lassen. Vor dem Servieren mit ebenfalls kaltem Sekt aufgießen und mit einer Limettenscheibe servieren.

Wer mag wen: Den Liebsten eine kleine Birke aufstellen

Im Landkreis Landsberg nicht so verbreitet ist das Stellen eines Maibäumchen, Liebesmaien oder Maiele in der Nacht auf den 1. Mai. Manchmal sieht man die buntgeschmückten Birkenbäume in den Ortschaften aber dennoch. Traditionell stellen die Männer und Buben den Frauen und Mädchen einen Baum auf. In Schaltjahren war es dann umgekehrt. So strikte Regeln gibt es heuer nicht mehr. Wer seiner Partnerin oder seinem Partner oder einem Schwarm seine Frühlingsgefühle zeigen möchte, der schmückt ein Bäumchen mit Krepp, oder einem roten Herz.

Maibäumchen sind in der Region Landsberg eher selten zu sehen. Foto: Privat

Seltener sieht man dürre Bäumchen, die auf gut lechrainisch als "Boazen" als bezeichnet werden. Wer damit bedacht wurde, wird sich in der Regel beeilen, diesen zweifelhaften Maienschmuck möglichst früh am Morgen verschwinden zu lassen, denn es ist die maiische Art, jemanden an den Pranger zu stellen.

Es gibt Bockbiere, aber keinen Maibock

Der Maibockanstich im Hofbräuhaus in München lockt mittlerweile wie der Starkbieranstich am Nockherberg die Politprominenz an. Der Maibock wird zwischen der Fastenzeit und dem Sommer gebraut und ist ein untergäriges Starkbier mit einem Alkoholgehalt zwischen sechs und 8,5 Prozent. Bei der Herstellung wird weniger Malz als beim klassischen Bockbier, dafür jedoch mehr Hopfen verwendet. Das macht den Geschmack weniger süßlich und brotig, dafür etwas hopfenintensiver.

Dr. Martin Hug (links) und Martin Bakenecker beim Bierbrauen im Craftbräu in Dießen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Die Brauereien im Landkreis Landsberg haben jedoch keinen klassischen Maibock im Angebot. Die Brauerei Kaltenberg wirbt mit Ritterbock und Weizenbock, die Brauerei in Holzhausen stellt ein dunkles Bockbier her und bei Seeliger Biere im Landsberger Hinteranger gibt es den Burgselbock und ein India Pale Ale, ein kalt gehopftes Starkbier. Dr. Martin Hug vom Craftbräu in Dießen hat eine mögliche Erklärung dafür. Schon der dunkle Bock (beim Craftbräu "Blackout" genannt) sei vielen zu heftig. "Der Trend geht eher zu leichten Bieren." Vielleicht werde deswegen nicht noch ein weiteres Bockbier gebraut.

