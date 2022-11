Der Adventskalender vom Lions Club wird wieder verkauft

Auch in diesem Jahr bietet der Lions Club wieder einen Adventskalender mit vielen Preisen. Was der Hauptgewinn ist und wo es die Kalender zu kaufen gibt.

Adventszeit ist Kalenderzeit – und das nicht nur für die Kleinsten, die ihrer täglichen Türchen-Schokolade entgegenfiebern. Seit einigen Jahren ist der Lions-Adventskalender für viele Menschen im Landkreis Landsberg ein Begleiter durch die Vorweihnachtszeit: Statt Schokolade bekommt man für fünf Euro 25 Gewinnmöglichkeiten.

Neben den Sachpreisen und Gutscheinen, die sich hinter den 24 täglichen Türchen verbergen, gibt es laut einer Pressemitteilung der Lions in diesem Jahr an Heiligabend eine Sonderziehung aus allen Losnummern, bei der es als Hauptgewinn ein E-Bike im Wert von rund 3000 Euro zu gewinnen gibt. Insgesamt versprechen die Landsberger Lions in diesem Jahr 460 Gewinne mit einer Gesamt-Gewinnsumme von etwa 25.500 Euro.

Mit dem Lions-Adventskalender werden mehrere Wohltätigkeitsaktionen unterstützt

Die Teilnahme ist einfach: Jeder Kalender ist individuell nummeriert, jeden Tag wird für jeden Gewinn eine Gewinnnummer gezogen und im Landsberger Tagblatt sowie auf der Internetseite des Lions Clubs Landsberg (www.lionslandsberg.com) veröffentlicht. Die Preise können dann bis spätestens 28. Februar 2023 in der Lech-Apotheke in Landsberg abgeholt werden. "Die Sachpreise müssen in der Lech-Apotheke abgeholt werden, die Gutscheine können in diesem Jahr auf Wunsch erstmals auch versandt werden", erklärt Jens Hermanski, Präsident des Lions Clubs Landsberg.

Der Lions-Adventskalender ist für 5 Euro erhältlich, jedes Exemplar ist individuell nummeriert und nimmt an der täglichen Verlosung teil. Dabei hat jeder Kalender die Chance auf einen der täglichen Gewinne und nimmt zusätzlich an der Sonderziehung an Heiligabend teil.

Der Erlös aus dem Adventskalender-Verkauf kommt laut der Pressemeldung den Wohltätigkeitsaktionen des Lions Club Landsberg zugute, der soziale Projekte wie die Landsberger Tafel, Humedica, den Hospiz- und Palliativverein Landsberg oder die MS-Selbsthilfegruppe Landsberg, aber auch hilfsbedürftige Mitbürger direkt unterstützt. "Daneben fördern wir auch beispielsweise den Ruethenfestverein, speziell die Pandurengruppe – im kommenden Jahr ist es ja endlich wieder so weit", freut sich Jens Hermanski. Auch Schulprojekte an den Beruflichen Schulen Landsberg und an der Wolfgang-Kubelka-Realschule stehen auf der Aktivitätenliste des Lions Clubs.

Eine Schülerin hat das Kalendermotiv gestaltet

"Das Kalendermotiv des diesjährigen Lions-Adventskalenders wurde von Mona Hilbert von der Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg gestaltet. Sie hat mit ihrem Bild den Motiv-Wettbewerb gewonnen. Wir freuen uns, auf diese Weise Jugendliche aus dem Landkreis unterstützen zu können", erklärt Hermanski. "Unser herzlicher Dank gilt natürlich auch und vor allem unseren Sponsoren und Unterstützern, ohne deren Sach-, Geld- und Gutscheinspenden dieser Adventskalender nicht möglich geworden wäre."

Die Lions-Adventskalender werden ab sofort bis 28. November verkauft. "Erfahrungsgemäß lohnt es sich aber, schnell zu sein", bemerkt der Lions-Präsident, "denn die Kalender waren in den vergangenen Jahren immer ziemlich schnell weg." Erhältlich ist der Kalender im Derpart Reisebüro, in der Lech Apotheke, in den Rewe-Märkten in Landsberg sowie beim Do it Baumarkt. (AZ)