Der Buchsbaumzünsler frisst sich durch die Gärten im Kreis Landsberg

Christian Hanglberger, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau, befreit einen Buchsbaum in seinem Garten in Erpfting händisch vom Buchsbaumzünsler.

Plus Im Landkreis Landsberg fallen in diesem Jahr besonders viele Buchse den Raupen zum Opfer. Stehen Gartenbesitzer vor einem aussichtslosen Kampf?

Die Blätter vieler Buchsbäume im Landkreis Landsberg sind in diesem Sommer verdorrt statt saftig-grün: Dafür verantwortlich sind die Kleinschmetterlinge Buchsbaumzünsler, deren Raupen von den Pflanzen nicht genug bekommen. Wird die Plage tatsächlich immer schlimmer? Und wie können die Buchse im eigenen Garten geschützt werden? Unsere Redaktion hat bei Fachleuten nachgefragt.

Christian Hanglberger, Vorsitzender des Landsberger Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, hat in seinem Garten unter anderem eine große Buchsbaumkugel. Bislang habe er immer Glück gehabt, doch dieses Jahr sei der Befall durch die Raupen "massiv", berichtet der Erpftinger. Trotzdem hat sich Hanglberger dazu entschieden, die Zünsler von seinen Buchsbäumen "abzupflücken". So lerne er die Tiere besser kennen. Seine Buchsbaumkugel hat er so bisher "gut rübergebracht", was aber mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden sei. Eine Woche hat Hanglberger täglich zwei Stunden mit dem Absammeln verbracht. Zwischen 500 und 1000 der Raupen sollen so zusammengekommen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

