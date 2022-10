Der Fachkräftemangel zieht sich im Kreis Landsberg durch alle Bereiche

Plus Nahezu alle Branchen im Landkreis Landsberg bekommen den Fachkräftemangel zu spüren. Wie steuern die Unternehmen dem entgegen?

Für den Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) ist es "ein schwieriges Thema, das uns die nächsten Jahre aber alle beschäftigen" wird: In einem Video ging er vor Kurzem auf den Fachkräftemangel ein, der im Landkreis fast alle Bereiche treffe. Es brauche daher mehr Eigenverantwortung – und vor allem neue Konzepte. Doch wie könnten diese aussehen? Unsere Redaktion hat sich in verschiedenen Branchen umgehört.