Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Der Fasching im Kreis Landsberg fällt wieder Corona zum Opfer

In Landkreis Landsberg müssen wegen Corona die Faschingsevents wieder ausfallen.

Plus Wieder wird es wegen der Pandemie im Kreis Landsberg keine Faschingsumzüge geben. Die Organisatoren sind enttäuscht – und blicken auch mit Sorge in die Zukunft.

Von Dominik Stenzel

Vor zwei Jahren konnte der Fasching im Landkreis Landsberg noch wie gewohnt über die Bühne gehen: Die Veranstaltungen waren gut besucht und es herrschte ausgelassene Stimmung. Unmittelbar danach nahm die Corona-Pandemie aber auch hierzulande Fahrt auf. An große Partys mit vielen Menschen ist seitdem gerade in den Wintermonaten nicht mehr zu denken. Im Gespräch mit unserer Redaktion geben sich die Organisatoren der großen Umzüge in Landsberg, Untermühlhausen, Igling und Epfach kämpferisch und sprechen über ihre Pläne für die Zukunft. Dabei schwingt aber auch Sorge mit.

