Der Förderverein Pestenacker hat einen neuen Vorsitzenden

Der Förderverein Prähistorische Siedlung Pestenacker steht zuletzt in den Schlagzeilen. Jetzt soll ein Neuanfang gemacht werden.

Der Förderverein Prähistorische Siedlung Pestenacker hat einen neuen Vorsitzenden: Richard Heigl übernimmt das Amt von Ernst Rieber. Wie Heigl in einem Schreiben an unsere Redaktion mittteilt, möchte der neu gewählte Vorstand, dem unter anderem der frühere Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsminister Thomas Goppel angehört, einen Neuanfang herbeiführen.

Die Jahresversammlung mit Neuwahlen, die im Gasthaus Probst in Weil stattfand, sei lange erwartet worden, so Heigl, der eine Fensterbaufirma in Moorenweis betriebt. Um ein Ende der Streitigkeiten der vergangenen Jahre, Heigl nennt eine Spaltung des Vorstands, Vereinsaustritte und einen falschen Doktortitel des bisherigen Vorsitzenden, herbeizuführen, möchte er mit seinen Vorstandskollegen einen Neuanfang wagen. Nachdem sich der Verein in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für den Aufbau der in Pestenacker ausgestellten Rekonstruktionen von alten Bauten und Gerätschaften und des Museums gekümmert habe, habe sich das Vereinsziel nun geändert. "Der Förderverein kümmert sich nun um die Unterstützung des vom Landratsamt geführten Unesco-Welterbes", so Richard Heigl. Nach seiner Wahl kündigte der Vorsitzende zudem an, die Satzung des Fördervereins zu überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen.

Der neue Vorstand des Fördervereins Prähistorische Siedlung Pestenacker: (von oben links nach unten rechts) Ludwig Beischer, Landrat Thomas Eichinger, Willi Lehmann, Weils Bürgermeister Christian Bolz Franz Staudinger, Tobias Burat, Dr. Thomas Goppel, Richard Heigl. Foto: Gabriele Hunger

22 Vereinsmitglieder waren zur Jahresversammlung nach Weil gekommen. Landrat Thomas Eichinger betonte die Wichtigkeit des Fördervereins für die Weiterentwicklung der Prähistorischen Siedlung. Zur Wahl des Vorsitzenden wurde neben Richard Heigl auch Karl Dirscherl vorgeschlagen. Auf ihn entfielen zwei Stimmen, Heigl erhielt 19. Einstimmig verliefen die Wahl des früheren Geltendorfer Bürgermeisters Wilhelm Lehmann zum Zweiten Vorsitzenden und von Thomas Goppel zum Schriftführer. Ludwig Beischer erhielt bei seiner Wahl zum Kassenwart 21 Stimmen, ein Mitglied enthielt sich.

Vorwürfe aus dem Umfeld des Vereins

Seit 2011 ist die Prähistorische Siedlung Unesco-Weltkulturerbe. Im Herbst 1993 gründete sich der Förderverein mit dem Ziel, ein Freilichtmuseum zu errichten. Seit Anfang 2020 leitet die Archäologin Lejla Hasukic im Auftrag des Landratsamts die Geschicke im Steinzeitdorf. Viel war im Vorfeld passiert. 2021 berichtete unsere Redaktion von Vorwürfen im Umfeld des Vereins. Beteiligte kritisierten, dass sich der Förderverein kaum mehr um den Erhalt kümmere. Dem Vorsitzenden Ernst Rieber wurde zudem vorgeworfen, seinen Doktortitel unberechtigterweise zu tragen. An einem runden Tisch mit dem Landratsamt und Förderverein wollte man sich aussprechen. Vergebens, wie sich im Nachgang zeigte. Hasukic bestätigte Mitte September auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Förderverein schon seit über zwei Jahren nicht mehr mit dem Landkreis zusammenarbeite und nicht im Steinzeitdorf aktiv sei.

Lesen Sie dazu auch