Landkreis Landsberg

18:49 Uhr

Der Halbleitermangel und seine Folgen im Landkreis Landsberg

Plus In der Automobilbranche sorgt der Mangel an den kleinen technischen Bauteilen für lange Lieferzeiten und Kurzarbeit. Händler und Zulieferer aus dem Kreis Landsberg haben Probleme. Wie lange Kunden warten müssen.

Von Vanessa Polednia

Wer durch die Landsberger Automeile fährt, dem oder der fällt auf: Die Anzahl an Kleinwagen, Kombi- und Geländewagen und anderen Fahrzeugen hat abgenommen. Oder: „Da ist ziemlich was im Verzug“, wie Christoph Schaller vom gleichnamigen Autohaus in Landsberg die Situation beschreibt. Seit geraumer Zeit herrscht weltweit ein Chipmangel. Die kleinen technischen Bauteile sind weiterhin knapp. Das macht sich auch bei den Autowerken, den Zulieferern und schlussendlich bei kaufwilliger Kundschaft im Autohaus bemerkbar. Die Nachfrage nach Halbleiter-Chips ist weiterhin höher als das Angebot. Was sind die Folgen für Kunden und Unternehmen im Landkreis Landsberg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

