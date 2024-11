Der Kreis Landsberg ist ein „Biodiversitäts-Hotspot“

Rund 2880 Seiten umfasst das vierbändige Werk und es wiegt 14 Kilogramm: In „Flora von Bayern“ sind alle der rund 6000 Pflanzenarten beschrieben, die in den vergangenen 250 Jahren im Freistaat nachgewiesen wurden. Der Landsberger Botaniker Dr. Andreas Fleischmann ist einer der vier Herausgeber und hat sich bei seinen Recherchen unter anderem intensiv mit der Flora in seinem Heimatlandkreis befasst, den er als einen „Biodiversitäts-Hotspots“ bezeichnet. Auch weltweite Alleinstellungsmerkmale kommen dabei ans Licht.

