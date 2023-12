Der Krisendienst Psychiatrie hilft in seelischen Notlagen

Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern ist an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar. Auch im Landkreis Landsberg.

Friedliche Weihnachten – für viele eine Illusion: Nicht allen Menschen gelingt es, Weihnachten und den Jahreswechsel voller Liebe, Hoffnung und Zuversicht zu verbringen. Personen, die an den Feiertagen in eine seelische Notlage geraten, unterstützt der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern. Unter 0800/6553000 ist die Leitstelle rund um die Uhr erreichbar; auch die mobilen Einsatzteams sind in Rufbereitschaft.

Viele Menschen erleben die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel als beklemmend. Deshalb ist es Dr. Petra Brandmaier, ärztliche Leiterin der Krisendienst-Leitstelle, ein besonderes Anliegen, die Stigmatisierung psychischer Belastungen zu durchbrechen. Es benötige Offenheit und Verständnis für die realen Herausforderungen der Weihnachtszeit und des Jahreswechsels. Denn jeder Mensch erlebe die Feiertage anders und bei widrigen Lebensumständen und gesundheitlichen Belastungen auch beklemmend und bedrückend.

Unter dieser Nummer ist der Krisendienst auch im Landkreis Landsberg zu erreichen. Foto: Andreas Berger (Symbolbild)

Dank des Übersetzungsdienstes kann der Krisendienst seit 2023 in 120 Sprachen beraten – darunter auch seltene Idiome (Liste der Sprachen unter: www.krisendienste.bayern/mental-health-support-in-over-120-languages/). Beim Anruf einer Person, die kein Deutsch spricht, kann die Leitstelle innerhalb von 90 Sekunden muttersprachliche Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zuschalten.

Anna Moosheimer (Pädagogin/Sozialwirtin) ist als Krisendienst-Gebietskoordinatorin im Landkreis Landsberg für die mobilen Einsatzteams zuständig. „Wichtig ist zu akzeptieren, dass es okay ist, nicht immer in festlicher Stimmung zu sein, und dass die Suche nach Hilfe ein mutiger und wichtiger Schritt ist. Unsere multiprofessionellen Teams stehen bereit, um Menschen in schwierigen Zeiten bei Bedarf auch persönlich beizustehen.“ (AZ)

