Der Landkreis Landsberg vergibt den Kunstpreis an Doris Trummer

Der Landkreis Landsberg vergibt den Kunstpreis 2023 an die Schondorfer Objekt-Künstlerin Doris Trummer. Wie die Entscheidung begründet wird.

Der Landkreis Landsberg wird den Kunstpreis 2023 an die 1960 geborene Objekt-Künstlerin Doris Trummer aus Schondorf vergeben. Das hat laut einer Pressemitteilung der Kulturbeirat des Landkreises entschieden. Die Künstlerin lässt demnach aus Naturmaterialien, wie Blätter, Blüten, Samen, Wespennestern und Spinnengewebe erstaunliche, fragile Textilien und Kleidungsstücke entstehen.

Der Kunstpreis wurde im Jahr 2016 neu geschaffen und wird an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die im Bereich der Bildenden Kunst - zum Beispiel der Malerei, Bildhauerei, Neuen Medien oder Performance - besonders hervorragende Leistungen erbracht haben.

Geboren in Nördlingen, absolvierte Doris Trummer ein Studium der Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München. Als junge Mutter erhielt sie 1989 die Diagnose MS. Ihr Ehemann Heinrich Trummer sattelte um auf den Pflegeberuf und erhielt für sein umfassendes Engagement im Jahr 2017 das Bundesverdienstkreuz.

Seit mehr als 30 Jahren lebt Doris Trummer am Ammersee

Von 1986 bis 1990 war Trummer als freischaffende Künstlerin in Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg tätig. 1991 folgte der Umzug nach Utting. Seit 2001 lebt und arbeitet Doris Trummer in Schondorf. Die feierliche Verleihung des Kunstpreises an Doris Trummer wird nach Angaben des Landratsamts am Freitag, 5. Mai, im Sitzungsaal des Landratsamtes erfolgen.

Die bisherigen Kunstpreisträger im Landkreis Landsberg: Ernst Heckelmann (2016), Bert Praxenthaler (2017), Karl Witti (2018), Mica Knorr-Borocco (2019), Cornelia Rapp (2020), Helmut Kästl (2020) und Josef Lang (2022). (AZ)

