Der Landkreis Landsberg zeichnet seine Stadtradler aus

Die Aktion Stadtradeln ist im Landkreis Landsberg erneut ein Erfolg. Jetzt werden die Besten ausgezeichnet.

„Unser Landkreis ist ein radelbegeisterter, der bayernweit immer wieder mit Spitzenplätzen dabei ist“, freute sich die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, die Thomas Eichinger vertrat und bei der Feierstunde die Radler, Schülerinnen, Bürgermeister, Sponsoren, und Vereinsmitglieder begrüßte. Was die Ausgezeichneten für ihre Leistung erhalten.

Tanja Weigl und Eva Brugger vom Klimamanagement im Landratsamt bedankten sich bei allen Teilnehmenden, auch bei den 42 Frauen und Männern, die die Koordination in den Gemeinden übernahmen und den zehn Sponsoren, unter anderem Bikecenter und ADFC Landsberg und Sport 2000, die diese Aktion unterstützten. Insgesamt haben 3262 Radler aus 167 Teams 753.330 Kilometer erradelt. Das sind pro Teilnehmer durchschnittlich 231 Kilometer und somit wurden der Atmosphäre 116 Tonnen CO₂ erspart. 731 Schülerinnen und Schüler haben mit ihrer Teilnahme den Klimaschutz aktiv unterstützt. Beim bayernweiten Schulranking belegten die JWR Landsberg mit 36.466 Kilometern Platz 22 und die Realschule Kaufering mit 35.428 Kilometern Platz 25.

Die Stadtradeln-Stars verzichteten komplett auf das Auto

Dann gibt es noch die „Stadtradeln Stars“, wie Ruth Riedle, zweite Konrektorin der JWR, Jörg Riedle, Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins Landsberg, Robert Sedlmayr, Bürgermeister von Geltendorf und Dario Bährle, Abteilungsleiter im Edeka Logistikzentrum. Sie haben während der ganzen Zeit zwischen dem 26. Juni und dem 16. Juli auf das Auto verzichtet und durften auch nicht in einem solchen mitfahren.

Ruth und Jörg Riedle schilderten in einem humorigen Erfahrungsbericht ihre autolose Zeit. Die Konrektorin erzählte, wie sie Schülern aus dem Fuchstal das Radeln zur Schule schmackhaft machte und ihr Sohn mit dem Nichtfunktionieren des Elterntaxis klarkommen musste. Ihr Mann Jörg war mit einer Fahrleistung von 1273 Kilometern der Superstar, sein Arbeitsplatz liegt in München und dann ist er auch noch an einem Wochenende zur Landsberger Hütte geradelt. Nach einem Konzertbesuch in der Augsburger Kongresshalle musste das Ehepaar feststellen, dass die nächtliche Heimfahrt mit der Bahn kein Vergnügen ist.

Die Vertreter der fünf besten Schulklassen mit der stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler und Manfred Doll (VR-Bank). Foto: Christian Rudnik

Barbara Gaßner vom Edeka Management konnte im Rahmen der Spendenaktion einen Scheck über 5000 Euro an die Lebenshilfe Landsberg übergeben. Das 74-köpfige Lebenshilfeteam hat Platz 13 im Teamranking erreicht und für jeden der 12.876 gefahrenen Kilometer einen Cent bekommen. Die Gewinnerinnen und Gewinner im Einzelfahren erhielten eine Geschenkpackung von Hardy’s, die radelaktivsten Teams Geldpreise zwischen 200 und 50 Euro von der AOK. Die radelaktivsten Sport- und Schützenvereine belohnte die Sparkasse mit Geldprämien von je 300 Euro, die radelaktivsten Schulklassen bekamen von der VR-Bank Landsberg-Ammersee Schecks von je 200 Euro. Die Hirschvogel Automotive Group überreichte der Realschule Kaufering als beste Schule einen 500 Euro Scheck. Beim anschließenden Buffet konnten die Radlbegeisterten noch lange ihre Erfahrungen austauschen.

Die Prämierten im Überblick: