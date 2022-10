Der Landkreis präsentiert bei einer Schifffahrt seine Regionenmarke

Am Freitag wird die Regionenmarke "Landsberg Ammersee Lech" bei einer Schifffahrt auf dem Ammersee präsentiert. Der Landrat spricht über die Hintergründe.

Der Hauptschauplatz des Lancierungsevents war der Ammersee-Dampfer MS Utting. Rund 70 Gäste waren geladen – darunter Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Wirtschaft, dem Handwerk, der Kultur und dem Tourismus.

Zusammen mit Landrat Thomas Eichinger ( CSU) empfingen rund 50 Schülerinnen und Schüler des Ammersee- Gymnasiums die Gäste vom Deck des Schiffs aus. Alle Schülerinnen und Schüler trugen dabei das Logo der neuen Regionenmarke.

Landsberg Ammersee Lech: Türkis als Markenfarbe

Anschließend stiegen die Gäste an Bord des Dampfers, wo sie ein Fingerfood-Büfett erwartete. Während der Schifffahrt wurde die Regionenmarke offiziell von Landrat Thomas Eichinger vorgestellt. Zu den Hintergründen sagte er: "Wie jede andere Region ist unser Landkreis einer immer härter werdenden Wettbewerbssituation ausgesetzt. In diesem Umfeld sind wir gefordert, bestehende Synergiemöglichkeiten in allen Bereichen auszuschöpfen. Dazu gehört die Ausrichtung auf eine branchen- und landkreisübergreifende, professionelle Markenstrategie. Mit der neuen Regionenmarke Landsberg Ammersee Lech verfügen wir nun über ein Instrument, welches die regionale Identität und die besonderen Qualitäten des Landkreises widerspiegelt. Mit der Marke sollen langfristig Fachkräfte, Investoren, Touristen und Einwohner für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft gewonnen und die Zukunftsfähigkeit unseres Landkreises Landsberg am Lech gesichert werden."

Mit einer zukunftsgerichteten Ausrichtung soll die Marke Landsberg Ammersee Lech laut einer Pressemitteilung des Landratsamts in der Bevölkerung verankert und im Markt differenzierend positioniert werden. Ein modernes, prägnantes Logo ist das wichtigste Erkennungsmerkmal der Marke. Dabei leitet sich die türkise Markenfarbe aus den beiden Gewässern Ammersee und Lech ab, die je nach Lichtstimmung türkis leuchten. Zwei geschwungene Designelemente symbolisieren den Ammersee und den Lech. (AZ)

Ein ausführlicher Bericht zur Präsentation der Regionenmarke folgt.

