Der LBV im Kreis Landsberg ruft zur Vogelzählung auf

Die "Stunde der Gartenvögel" soll Aufschluss über die Vogelvorkommen im Kreis Landsberg geben. Wie die Aktion funktioniert.

Augen auf und Ohren gespitzt: Wer flattert da zwitschernd durch den Garten? Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Mai, ruft der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) mit seinem bundesweiten Partner Nabu (Naturschutzbund) bei der 19. Stunde der Gartenvögel dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden „Die jährliche Teilnahme zahlreicher Bürgerinnen und Bürger hilft uns dabei, die Entwicklung der heimischen Vogelwelt im Siedlungsraum zu verfolgen. Jede Beobachtung zählt: Je mehr Menschen in ganz Bayern mitmachen, desto aussagekräftiger ist die Aktion“, erklärt Jochim Varchmin von der LBV-Kreisgruppe Landsberg in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Jahren hat sich leider gezeigt, dass Anzahl und Vielfalt der Vögel im Siedlungsraum abnehmen – außer in naturnah gestalteten Gärten. „Wer in seinem Garten oder am Balkon etwas Wildnis zulässt, heimische Pflanzen sät, Hecken, Totholz und andere Strukturen anbietet, hat die beste Chance während der einstündigen Beobachtung viele gefiederte Gäste entdecken zu können. Das zeigen die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren“, sagt Jochim Varchmin. Doch auch Meldungen über nur wenige oder sogar keine gesichteten Vögel liefern dem LBV laut einer Pressemitteilung wichtige Informationen.

Ergebnisse können online oder telefonisch gemeldet werden

Und so funktioniert die Vogelzählung: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gemeldet werden, aber auch per Telefon. Die kostenlose Rufnummer am Montag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr: 0800/1157115.

Unter allen Teilnehmenden verlost der LBV laut der Mitteilung spannende Preise, denn viele Meldungen helfen dabei, einen guten Überblick über die Vogelvorkommen in Stadt und Land zu erhalten. (AZ)

