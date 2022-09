Löwenmarsch gestartet: Hunderte wandern für den guten Zweck

Hunderte Menschen starten beim Löwenmarsch auf Schloss Kaltenberg, um Spenden für ein IT-Projekt in Afrika zu sammeln. Es gibt so viele Anmeldungen wie noch nie.

Auf Schloss Kaltenberg ist am Samstag pünktlich um 14 Uhr die vierte Ausgabe des Löwenmarsches gestartet. Angeführt von Prinz Ludwig von Bayern und seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink liefen Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer los, um Spenden für ein Hilfsprojekt in Afrika zu sammeln. Sie haben die Wahl, die komplette Strecke zum Schloss Hohenschwangau (100 Kilometer) oder nur eine Teilstrecke zurückzulegen. Es gibt sechs Versorgungsstationen, an denen ein- oder ausgestiegen werden kann. Der Zieleinlauf ist für Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr angesetzt.

Die Einnahmen gehen an die Learning-Lions, eine IT-Schule mitten in einer Halbwüste Kenias in Turkana-County. Deren Ziel ist es, jungen Menschen, die das nomadische Leben ihrer Eltern wegen der zunehmenden Dürre nicht fortführen können, eine Berufschance zu geben.

Prinz Ludwig von Bayern will erneut die komplette Strecke zurücklegen

Laut Löwenmarsch-Sprecherin Elke Reichart haben sich 781 Menschen für den Spendenlauf angemeldet - rund 100 mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie. Erfahrungsgemäß gingen jedoch nicht alle tatsächlich an den Start.

Initiator Prinz Ludwig von Bayern sagte gegenüber unserer Redaktion im Vorfeld, dass er wie in den vergangenen Jahren die 100 Kilometer packen wolle. "Das wird spannend - ich bin dieses Mal nicht so gut vorbereitet." Seinen Angaben zufolge seien schon vor Beginn des vierten Löwenmarsches 100.000 Euro an Spenden für sein IT-Projekt gesammelt worden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

