Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Der österliche Blick in der Region ist hoffnungsvoll

Plus Pfarrer aus dem Landkreis Landsberg feiern in ihren Osterpredigten die Offenheit und die Lust zu leben. Mit der Auferstehung Jesu werde der Glauben der Menschen belohnt.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Was lehrt uns die Osterbotschaft heute? Katholische und evangelische Pfarrer haben sich ihre Gedanken dazu gemacht. Sie behandeln in ihren Osterpredigten aktuelle Ereignisse und die Frage, wie man in Krisen und Zeiten der Trauer nicht den Mut verliert.

Pfarrer Thomas Simon Wagner der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf vergleicht die österlichen Feierlichkeiten in der Kirche mit einem sogenannten "Safe Space", also einem Schutzraum für Menschen mit verbindenden Merkmalen. In diesem Raum gehe es "um das Vergegenwärtigen des wichtigsten Gutes in der Gemeinschaft der Kirche: Das Bekenntnis zu Jesus Christus, der für die Menschen gelebt hat, für die Menschen gestorben ist und der in seiner Auferstehung deutlich macht, dass nicht der Tod, sondern das Leben über den Tod zu siegen vermag", betonte der Geltendorfer Pfarrer. Diesen Glauben zu wahren und lebendig zu halten, sei eine wichtige Aufgabe aller in der Kirche. Doch der österliche Glaube lebe davon, dass er weitergegeben und mutig aus den vermeintlichen Sicherheiten, die wir Menschen uns schaffen, herausgegeben werde.

