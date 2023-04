Der Wagen einer jungen Frau brennt auf B17 vollständig aus

Der Wagen einer Frau beginnt plötzlich beim Fahren zu brennen. Sie konnte das Auto noch verlassen, andere Verkehrsteilnehmer versuchen noch zu löschen.

Eine 21-jährige Frau aus Weil fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Renault Megane auf der B17 in Richtung Augsburg. Da plötzlich ihr Pkw zu brennen begann, fuhr die junge Frau schnell auf den Standstreifen. Sie konnte noch ihr Fahrzeug verlassen, bevor es trotz der Löschversuche von weiteren Verkehrsteilnehmern und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren vollständig ausbrannte.

Bislang nimmt man einen technischen Defekt an, da sich bis zur Brandstelle eine Ölspur zog. Die B 17 musste kurzzeitig für die Löscharbeiten und die starke Rauchentwicklung komplett gesperrt werden. Neben dem Schaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 35.000 Euro ist auch an und neben der Fahrbahn ein Brandschaden entstanden.





