Landkreis Landsberg

14:03 Uhr

Der Warnstreik überrascht so manchen Pendler im Kreis Landsberg

Ein ungewohntes Bild am Montagmorgen: Am Bahnhof in Kaufering herrscht gähnende Leere. Auf den Anzeigetafeln wird auf den Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hingewiesen.

Plus Der Warnstreik sorgt für Stillstand an den Bahnhöfen im Kreis Landsberg. Betroffene haben Verständnis angesichts der bundesweiten Aktion.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Der Bahnhof in Kaufering, wo zum Wochenstart üblicherweise besonders viele Menschen die Bahnsteige bevölkern, war an diesem Montagmorgen so gut wie verwaist. Nur vereinzelt hatten Pendlerinnen und Pendler vom bundesweiten Warnstreik im Vorhinein nichts mitbekommen und mussten kurzfristig umdisponieren. Im Landkreis Landsberg war insbesondere der Zugverkehr betroffen, doch auch einige Busse fielen aus. Die Schulleitung des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG) erwartete rund um das Schulzentrum dementsprechend mehr Elterntaxis - und griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Gegen 7 Uhr morgens wiesen die Anzeigen an den Bahnsteigen in Kaufering darauf hin, dass der Fern- und Regionalverkehr aufgrund des Streiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aktuell eingestellt ist. Gänzlich ausgestorben war der Bahnhof trotzdem nicht. Für Betreiber Mustafa Karaca stand außer Frage, dass er seinen Kiosk auch an diesem ungewöhnlichen Tag ab 4.45 Uhr öffnen würde. "Ich bin immer da. Heute rechne ich aber mit einem ruhigen Vormittag."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen