Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg bleibt stabil

Im Landkreis Landsberg sind 17 Personen weniger als im Vormonat arbeitslos. Unternehmen machen die Folgen der Digitalisierung zu schaffen.

Im Landkreis Landsberg waren im Juni auf 1574 Personen arbeitslos und damit 17 weniger als im Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Gegenüber dem Vorjahr gab es demnach 209 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag - wie schon im Mai - bei 2,3 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 2,7 Prozent.

Im Juni waren im Landkreis Landsberg 825 Männer und 749 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 387 Personen neu oder erneut arbeitslos, 71 weniger als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 407 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. Laut Agentur für Arbeit wurden 213 Arbeitsstellen Landsberger Arbeitgeber-Service neu als offen gemeldet, was zu einem Bestand von 1414 freien Arbeitsstellen in der Region führt.

Viele Unternehmen kämpfen mit den Folgen der Digitalisierung und der Energiewende

Der gesamte Agenturbezirk Weilheim verzeichnet im Juni eine Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent, die damit um 0,1-Prozentpunkte sinkt. „Auch wenn Unternehmen mit zahlreichen wirtschaftlichen Problemlagen zu kämpfen haben, halten sie mit Nachdruck an den ohnehin knappen personellen Ressourcen fest“, sagt Michael Legrand, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Weilheim. Allerdings setzt sich bei den neu gemeldeten Stellenzugängen weiter eine leicht rückläufige Tendenz fort. „Die Herausforderungen im Zuge der Transformationsprozesse am Arbeitsmarkt gehen an einigen Betrieben nicht spurlos vorbei. Nach wie vor kämpfen viele Unternehmen mit den Folgen von Digitalisierung, Automatisierung und der Energiewende."

"Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist es daher umso wichtiger, dass möglichst wenige der bislang noch offenen Ausbildungsplätze im Agenturbezirk Weilheim unbesetzt bleiben“, so Legrand. Nur mit gut ausgebildeten jungen Menschen könnten die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf den demografischen und technologischen Wandel des Arbeitsmarktes vorangetrieben werden. (AZ)

