Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg fällt erneut

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist weiter im Sinkflug.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt im Landkreis Landsberg weiterhin: Am Montag (20. Dezember) beträgt der Wert laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch 252. Fünf Tage vorher, am Mittwoch, lag der Inzidenzwert noch bei 457,8. Laut RKI sind binnen 24 Stunden im Landkreis Landsberg 18 neue Covid-Fälle gemeldet worden.

Seit Pandemiebeginn gab es damit im Landkreis Landsberg 9142 laborbestätigte Corona-Infektionen und 111 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Das Landratsamt teilt (Stand Sonntag, 19. Dezember) mit: 9124 Personen in Landsberg gelten als genesen. Wie viele Menschen derzeit im Klinikum Landsberg wegen Covid-19 behandelt werden müssen, teilte das Landratsamt am Wochenende nicht mit. Aber, wie viele Menschen derzeit in Quarantäne sind: 1189 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete und 342 Kontaktpersonen.

Im Laufe des Tages wird das Corona-Update aktualisiert.

Lesen Sie dazu auch