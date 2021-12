Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt weiter

Im Landkreis Landsberg sinkt die Corona-Inzidenz am Montag unter die Marke von 150. Es werden nur wenige Neuinfektionen gemeldet.

Im Landkreis Landsberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) den zweiten Tag in Folge gesunken: Nachdem am Sonntag ein Wert von 161,1 vermeldet worden war, lag dieser am Montag bei 148,7. Demnach sind nur drei weitere Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Beginn der Pandemie wurden 9311 Menschen im Kreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Geringere Test- und Meldeaktivität über die Feiertage

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist laut RKI bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

Aktuell befinden sich laut Landsberger Landratsamt 869 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 240 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. (lt)

