Die Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Landsberg weiter an

Wieder gibt es viele Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Die Inzidenz bewegt sich in Richtung 3000er-Marke.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen 539 weitere Corona-Fälle im Landkreis Landsberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) gerechnet steigt damit auf 2892,9, was erneut einen neuen Höchststand bedeutet. Am Vortag hatte der Wert noch bei 2700,4 gelegen.

Nach Angaben des Landratsamts Landsberg befinden sich aktuell 3746 positiv Getestete in Isolation. Weitere 131 enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Im Landsberger Klinikum werden elf Personen in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt - alle auf der Allgemeinstation. (lt)

